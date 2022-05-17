وطنية
أخلاقيات المهنة “تفرق” أطباء
حثت الهيأة الجهوية للأطباء بجهة البيضاء- سطات مختلف المهنيين على التقيد الصارم بمدونة الأخلاقيات، في سياق وطني يتسم بكثير من «التسيب» من قبل ممارسين، سواء في علاقتهم بمرضاهم، أو زملائهم، أو المجتمع، أو المؤسسات العاملين فيها. وعقدت الهيأة الجهوية، السبت الماضي، بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء، يوما دراسيا للتكوين والنقاش والتداولأكمل القراءة »
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