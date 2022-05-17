وطنية
”الكاش” والسطو على الضرائب يورطان مقاولات
سحوبات نقدا للتهرب وعدم إرجاع ملايير القيمة المضافة وإجراءات لزجر المتورطين أبانت تحريات أن أرباب مقاولات يعمدون إلى سحب مبالغ مالية هامة نقدا على مراحل، بعدما يتم إيداعها بواسطة شيكات مسطرة وغير قابلة للتظهير باسم شركاتهم، بهدف التهرب والتملص الضريبيين. وأفادت مصادر أنه لا يجوز للشركات أن تتعامل نقدا، سواءأكمل القراءة »
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