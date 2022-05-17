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وطنية

‭”‬الكاش‭” ‬والسطو‭ ‬على‭ ‬الضرائب‭ ‬يورطان‭ ‬مقاولات

منذ 3 دقائق
سياسة‭ ‬الرقمنة‭ ‬قوت‭ ‬مراقبة‭ ‬إدارة‭ ‬الضرائب‭  (‬أرشيف‭)‬
سحوبات‭ ‬نقدا‭ ‬للتهرب‭ ‬وعدم‭ ‬إرجاع‭ ‬ملايير‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬وإجراءات‭ ‬لزجر‭ ‬المتورطين أبانت‭ ‬تحريات‭ ‬أن‭ ‬أرباب‭ ‬مقاولات‭ ‬يعمدون‭ ‬إلى‭ ‬سحب‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬هامة‭ ‬نقدا‭ ‬على‭ ‬مراحل،‭ ‬بعدما‭ ‬يتم‭ ‬إيداعها‭ ‬بواسطة‭ ‬شيكات‭ ‬مسطرة‭ ‬وغير‭ ‬قابلة‭ ‬للتظهير‭ ‬باسم‭ ‬شركاتهم،‭ ‬بهدف‭ ‬التهرب‭ ‬والتملص‭ ‬الضريبيين‭. ‬وأفادت‭ ‬مصادر‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬للشركات‭ ‬أن‭ ‬تتعامل‭ ‬نقدا،‭ ‬سواء‭أكمل القراءة »


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