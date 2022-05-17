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الرياضة

عملية جراحية للافي بإسبانيا

منذ 57 ثانية
ستكلف 15 ألف أورو وشاغو: ننتظر ترتيبات مكتب الصرف أكد أنيس شاغو، طبيب الوداد، أنه تقرر رسميا خضوع الليبي مؤيد اللافي لعملية جراحية بإسبانيا، على يد طبيب برشلونة. وكشف شاغو في تصريح لـ”الصباح”، أن موعد الجراحة لم يحدد بعد، في انتظار الانتهاء من ترتيبات مكتب الصرف، لأن العملية مكلفة ماليا.أكمل القراءة »


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منذ 57 ثانية


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