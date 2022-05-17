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الرياضة

الديربي مهدد بـ “الويكلو”

منذ 21 ثانية
عقوبة ثقيلة في انتظار الرجاء بعد أحداث خريبكة بات الديربي البيضاوي، الذي يجمع الوداد بالرجاء، لحساب الجولة 25 من البطولة، مهددا ب»الويكلو»، بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الفريق الأخضر وسريع واد زم، أول أمس (الأحد)، في المباراة التي احتضنها ملعب الفوسفاط، لحساب الجولة 24 منن البطولة. وتوقع مصدر مطلعأكمل القراءة »


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منذ 21 ثانية


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