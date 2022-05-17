أسواق
شراكة بين طيران الإمارات و”رام”
تتيح مزيدا من الخيارات لحجز الرحلات كما توفر أسعارا أكثر تنافسية للتذاكر ونقل الأمتعة أطلقت طيران الإمارات والخطوط الملكية المغربية (رام) شراكة بالرمز، توفر المزيد من خيارات السفر وخيارات الاتصال لزبناء الشركتين، بين دبي والبيضاء، وخارجهما. وسوف تتوفر رحلات الرمز المشترك للبيع من خلال موقعي الشركتين على الأنترنت ووكلاءأكمل القراءة »
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