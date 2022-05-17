fbpx
أسواق

شراكة‭ ‬بين‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬و‭”‬رام‭”‬

منذ 9 دقائق
جانب‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭  (‬خاص‭)‬
تتيح‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬الخيارات‭ ‬لحجز‭ ‬الرحلات‭ ‬كما‭ ‬توفر‭ ‬أسعارا‭ ‬أكثر‭ ‬تنافسية‭ ‬للتذاكر‭ ‬ونقل‭ ‬الأمتعة‭ ‬ أطلقت‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬والخطوط‭ ‬الملكية‭ ‬المغربية‭ (‬رام‭) ‬شراكة‭ ‬بالرمز،‭ ‬توفر‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬خيارات‭ ‬السفر‭ ‬وخيارات‭ ‬الاتصال‭ ‬لزبناء‭ ‬الشركتين،‭ ‬بين‭ ‬دبي‭ ‬والبيضاء،‭ ‬وخارجهما‭. ‬وسوف‭ ‬تتوفر‭ ‬رحلات‭ ‬الرمز‭ ‬المشترك‭ ‬للبيع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬موقعي‭ ‬الشركتين‭ ‬على‭ ‬الأنترنت‭ ‬ووكلاء‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 9 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة