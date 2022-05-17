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تكريم الركراكي بتطوان

منذ دقيقتين
حظي الممثل والمخرج فريد الركراكي بتكريم بتطوان خلال فعاليات “لقاءات شباب تطوان”، اعترافا بمجهوداته وعطاءاته في المجال الفني. وتقاسم فريد الركراكي صورة من أجواء تكريمه مع متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام” وعلق عليها قائلا “تكريم لن ينسهى بتطوان، شكرا صديقي مصطفى من أجل هذه الهدية الجميلة…أبواب تطوان السبعة…إبداع جميل”. ويجمعأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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