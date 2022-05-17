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حوادث

تطورات‭ ‬ملف‭ ‬النصب‭ ‬باسم‭ “‬الليغا‭”‬

منذ 4 دقائق
المتهمة‭ ‬متابعة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬اعتقال‭ ‬بتهمة‭ ‬النصب‭ (‬أرشيف‭)‬
مساع‭ ‬لإقناع‭ ‬الضحايا‭ ‬بالتنازل‭ ‬عن‭ ‬متابعة‭ ‬نجلة‭ ‬سفير‭ ‬سابق‭ ‬وعائلات‭ ‬طالبت‭ ‬بإحالتها‭ ‬على‭ ‬الاستئناف شهد‭ ‬ملف‭ ‬محاكمة‭ ‬نجلة‭ ‬سفير‭ ‬سابق‭ ‬لدولة‭ ‬إفريقية‭ ‬باسبانيا،‭ ‬المتابعة‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬اعتقال‭ ‬بالمحكمة‭ ‬الزجرية‭ ‬البيضاء‭ ‬بجنحة‭ ‬النصب‭ ‬والاحتيال،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وعدت‭ ‬شباب‭ ‬بالتوسط‭ ‬لهم‭ ‬للعب‭ ‬في‭ ‬فرق‭ ‬إسبانية‭ ‬عريقة‭ ‬مقابل‭ ‬ملايين،‭ ‬تطورات‭ ‬مثيرة،‭ ‬إذ‭ ‬في‭أكمل القراءة »


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