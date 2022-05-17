حوادث
تطورات ملف النصب باسم “الليغا”
مساع لإقناع الضحايا بالتنازل عن متابعة نجلة سفير سابق وعائلات طالبت بإحالتها على الاستئناف شهد ملف محاكمة نجلة سفير سابق لدولة إفريقية باسبانيا، المتابعة في حالة اعتقال بالمحكمة الزجرية البيضاء بجنحة النصب والاحتيال، بعد أن وعدت شباب بالتوسط لهم للعب في فرق إسبانية عريقة مقابل ملايين، تطورات مثيرة، إذ فيأكمل القراءة »
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