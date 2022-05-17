أسواق
استنزاف 1000 مليار من أموال المقاصة
أفادت الخزينة العامة للمملكة، أن نفقات المقاصة سجلت زيادة، مع نهاية أبريل الماضي، بنسبة تجاوزت 59 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، لتصل في المجمل إلى 10 ملايير درهم (1000 مليار سنتيم) بزيادة بقيمة 3.7 ملايير درهم (370 مليار سنتيم). وتعود هذه الزيادة إلى الارتفاع الملحوظ لأسعارأكمل القراءة »
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