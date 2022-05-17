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أسواق

استنزاف‭ ‬1000‭ ‬مليار‭ ‬من‭ ‬أموال‭ ‬المقاصة

منذ دقيقتين
أفادت‭ ‬الخزينة‭ ‬العامة‭ ‬للمملكة،‭ ‬أن‭ ‬نفقات‭ ‬المقاصة‭ ‬سجلت‭ ‬زيادة،‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬أبريل‭ ‬الماضي،‭ ‬بنسبة‭ ‬تجاوزت‭ ‬59‭ ‬في‭ ‬المائة،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬الفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬السنة‭ ‬الماضية،‭ ‬لتصل‭ ‬في‭ ‬المجمل‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬ملايير‭ ‬درهم‭ (‬1000‭ ‬مليار‭ ‬سنتيم‭) ‬بزيادة‭ ‬بقيمة‭ ‬3‭.‬7‭ ‬ملايير‭ ‬درهم‭ (‬370‭ ‬مليار‭ ‬سنتيم‭). ‬وتعود‭ ‬هذه‭ ‬الزيادة‭ ‬إلى‭ ‬الارتفاع‭ ‬الملحوظ‭ ‬لأسعار‭أكمل القراءة »


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