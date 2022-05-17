حوادث
انتحار مقتصد بأزمور
عثر أول أمس (الأحد)، على جثة مقتصد معلقة بحبل أمام القسم الداخلي لثانوية أم الربيع بأزمور. وكشفت المصادر أن الهالك في عقده السادس والذي يشغل منصبا إداريا بالمؤسسة التعليمية ذاتها، عثر عليه جثة معلقة أمام باب “الخزين”، من قبل زوجته ما رجح فرضية الانتحار، كما عثر بالقرب من جثة الهالكأكمل القراءة »
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