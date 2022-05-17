fbpx
حوادث

انتحار مقتصد بأزمور

منذ 3 دقائق
عثر أول أمس (الأحد)، على جثة مقتصد معلقة بحبل أمام القسم الداخلي لثانوية أم الربيع بأزمور. وكشفت المصادر أن الهالك في عقده السادس والذي يشغل منصبا إداريا بالمؤسسة التعليمية ذاتها، عثر عليه جثة معلقة أمام باب “الخزين”، من قبل زوجته ما رجح فرضية الانتحار، كما عثر بالقرب من جثة الهالكأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة