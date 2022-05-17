الرياضة
“ارحل” في وجه الطاوسي ومكتب الرجاء
غضب الجماهير بعد الهزيمة أمام وادي زم واجتماع حاسم بالوازيس عمق سريع وادي زم أزمة الرجاء، بعد الفوز عليه أول أمس (الأحد)، بهدف لصفر، بملعب الفوسفاط بخريبكة، لحساب الجولة 24 من البطولة الوطنية، أمام 20 ألف متفرج من مناصري الفريق الأخضر. وازدادت أصوات المشجعين الرجاويين التي تطالب برحيل المكتب المسير،أكمل القراءة »
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