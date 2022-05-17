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أسواق

‭ ‬كنزي‭” ‬سيدي‭ ‬معروف‭ ‬يعلن‭ ‬جديده‭”‬

منذ 10 دقائق
بمناسبة‭ ‬اقتراب‭ ‬موسم‭ ‬الصيف،‭ ‬وارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة،‭ ‬أعلن‭ ‬فندق‭ “‬كنزي‭ ‬سيدي‭ ‬معروف،‭ ‬التابع‭ ‬لمجموعة‭ ‬فنادق‭ “‬كنزي‭”‬،‭ ‬افتتاح‭ ‬فضاء‭ “‬الروفتوب‭” ‬الخاص‭ ‬به،‭ ‬والذي‭ ‬يتكون‭ ‬من‭ ‬مطعم‭ ‬و‭”‬بار‭” ‬ومسبح‭ ‬مفتوح‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق‭.‬ ويمنح‭ “‬الروفتوب‭” ‬تجربة‭ ‬استثنائية،‭ ‬من‭ ‬قلب‭ ‬العاصمة‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬لكن‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬ضوضاء‭ ‬وسط‭ ‬المدينة،‭ ‬مما‭ ‬يمنح‭ ‬الزائر‭ ‬إحساسا‭ ‬أنه‭أكمل القراءة »


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