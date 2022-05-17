أسواق
كنزي” سيدي معروف يعلن جديده”
بمناسبة اقتراب موسم الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، أعلن فندق “كنزي سيدي معروف، التابع لمجموعة فنادق “كنزي”، افتتاح فضاء “الروفتوب” الخاص به، والذي يتكون من مطعم و”بار” ومسبح مفتوح على الهواء الطلق. ويمنح “الروفتوب” تجربة استثنائية، من قلب العاصمة الاقتصادية، لكن بعيدا عن ضوضاء وسط المدينة، مما يمنح الزائر إحساسا أنهأكمل القراءة »
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