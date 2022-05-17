fbpx
حوادث

نشر‭ ‬معطيات‭ ‬كاذبة‭ ‬يورط‭ ‬جانحا‭ ‬بمريرت

منذ 5 دقائق
الأمن‭ ‬تفاعل‭ ‬بسرعة‭ ‬مع‭ ‬الشريط‭ ‬ ‭(‬أرشيف‭)‬
أوقفت‭ ‬مصالح‭ ‬الأمن‭ ‬مشتبها‭ ‬فيه‭ ‬ظهر‭ ‬في‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬نشره‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬اتهم‭ ‬فيه‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬بمريرت‭ ‬بالتقاعس‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬واجبها‭ ‬بعدما‭ ‬تم‭ ‬تقدم‭ ‬بشكاية‭ ‬لحمايته‭ ‬من‭ ‬خصومه‭ ‬الذين‭ ‬اعتدوا‭ ‬عليه،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تكشف‭ ‬التحقيقات‭ ‬ترويجه‭ ‬معطيات‭ ‬خاطئة‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬تبينت‭ ‬حقيقتها‭ ‬بعد‭ ‬مواجهته‭ ‬بالحجج‭ ‬والأدلة‭.‬ وحسب‭ ‬مصادر‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة