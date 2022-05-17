حوادث
نشر معطيات كاذبة يورط جانحا بمريرت
أوقفت مصالح الأمن مشتبها فيه ظهر في شريط فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اتهم فيه عناصر الشرطة بمريرت بالتقاعس عن أداء واجبها بعدما تم تقدم بشكاية لحمايته من خصومه الذين اعتدوا عليه، قبل أن تكشف التحقيقات ترويجه معطيات خاطئة سرعان ما تبينت حقيقتها بعد مواجهته بالحجج والأدلة. وحسب مصادرأكمل القراءة »
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