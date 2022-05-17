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الرياضة

موتسيبي يعين الحجوي بلجنة مسابقات الأندية

منذ 10 دقائق
عين الجنوب الإفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، حمزة الحجوي، نائب رئيس جامعة الكرة والرئيس المنتدب لفرع كرة القدم بالفتح الرياضي، عضوا في اللجنة المنظمة لمسابقات الأندية، ونظام إدارة تراخيصها. وعلمت “الصباح”، أن تعيين رئيس “كاف” للحجوي في اللجنة، جاء بعد دراسة متأنية لملفه، وللعمل الذي قام بهأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق


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