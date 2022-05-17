الأولى
تحت الدف
فجعنا في “جورج أورويل” قبل الأوان. ولو قدر لهذا الكاتب البريطاني الملهم أن يعيش سنوات أخرى، لأضاف فصولا مشوقة إلى روايته الشهيرة “مزرعة الحيوان”، أو طبع أخرى مزيدة ومنقحة، يستلهم وقائعها الحية من “حظيرتنا” الحزبية. فما تبادله رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وعبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية،أكمل القراءة »
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