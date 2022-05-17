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الأمن الوطني … سبع سنوات من الريادة

منذ 3 دقائق
حموشي أطلق إستراتيجية الأيادي البيضاء وارتقى بالبنيات والرقمنة وعزز الردع والتخليق أثبتت إستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني المعتمدة منذ تاريخ 15 ماي 2015، تاريخ تعيين عبد اللطيف حموشي من قبل الملك محمد السادس، مديرا عاما لقطبي الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، نجاعة الجهود الأمنية المبذولة في محاربة الجريمة وطنيا ودوليا،أكمل القراءة »


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