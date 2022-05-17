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مجتمع

فتح معبري سبتة ومليلية

منذ 3 دقائق
استثني سكان الناظور وتطوان من دخول مليلية وسبتة السليبتين، وفق الشروط التي اتفق عليها المغرب وإسبانيا، للشروع في الفتح التدريجي للمعابر الحدودية البرية بداية من 17 ماي الجاري. وتتعلق عملية فتح المعبرين، بالسماح فقط للقاطنين في المدينتين، وكذا الأجانب والأشخاص المتوفرين على التأشيرة والمسموح لهم التجول في منطقة ” شنغنأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق


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