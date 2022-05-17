مجتمع
فتح معبري سبتة ومليلية
استثني سكان الناظور وتطوان من دخول مليلية وسبتة السليبتين، وفق الشروط التي اتفق عليها المغرب وإسبانيا، للشروع في الفتح التدريجي للمعابر الحدودية البرية بداية من 17 ماي الجاري. وتتعلق عملية فتح المعبرين، بالسماح فقط للقاطنين في المدينتين، وكذا الأجانب والأشخاص المتوفرين على التأشيرة والمسموح لهم التجول في منطقة ” شنغنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا