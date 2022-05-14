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“لانفورميل”… أكبر المستفيدين

منذ دقيقة واحدة
القطاع غير المهيكل حرم خزينة الدولة من 40 مليار درهم سنويا فشلت الحكومات في إيجاد وصفات نهائية لمعالجة ظاهرة الاقتصاد غير المهيكل، أو الاقتصاد غير المنظم، رغم سيل الدراسات والندوات والتوصيات والقرارات والإجراءات والتدابير المتخذة في السنوات الأخيرة، بل أنشأ المغرب كتابة دولة تعنى بهذه المعضلة، دون نتيجة. ولا يطرحأكمل القراءة »


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