ملف الصباح
“لانفورميل”… أكبر المستفيدين
القطاع غير المهيكل حرم خزينة الدولة من 40 مليار درهم سنويا فشلت الحكومات في إيجاد وصفات نهائية لمعالجة ظاهرة الاقتصاد غير المهيكل، أو الاقتصاد غير المنظم، رغم سيل الدراسات والندوات والتوصيات والقرارات والإجراءات والتدابير المتخذة في السنوات الأخيرة، بل أنشأ المغرب كتابة دولة تعنى بهذه المعضلة، دون نتيجة. ولا يطرحأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا