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ملف الصباح

قوانين عاجزة عن تحقيق العدل

منذ دقيقة واحدة
غياب الزجر يساهم في استمرار التهرب الضريبي رغم أن المشرع المغربي وضع ترسانة قانونية مهمة تتعلق بالنظام الجبائي في المغرب، إلا أن أغلبها لا يحقق العدالة الجبائية والمساواة أمام القانون، وهما مهمتان لأجل ضمان عدالة اجتماعية، إذ تساهم الضرائب حاليا في أكثر 80 في المائة من موارد الدولة، غير أنأكمل القراءة »


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