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ملف الصباح

لوبيات واقتصاد غير مهيكل مدمر

منذ 48 ثانية
الدولة تخسر سنويا 8 آلاف مليار من التهرب والبيانات المغلوطة لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من تطبيق سياسة عادلة في التحصيل الضريبي، لغياب الإرادة السياسية لدى أحزاب الأغلبية، وتلاعب بعض ” اللوبيات” بالوزراء، بالادعاء أن بعض القطاعات الإنتاجية والتجارية وتلك التي تقدم الخدمات تعاني تنافسية شديدة دوليا، وارتفاع تكاليف الإنتاج والتسويق،أكمل القراءة »


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منذ 48 ثانية


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