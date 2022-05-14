ملف الصباح
لوبيات واقتصاد غير مهيكل مدمر
الدولة تخسر سنويا 8 آلاف مليار من التهرب والبيانات المغلوطة لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من تطبيق سياسة عادلة في التحصيل الضريبي، لغياب الإرادة السياسية لدى أحزاب الأغلبية، وتلاعب بعض ” اللوبيات” بالوزراء، بالادعاء أن بعض القطاعات الإنتاجية والتجارية وتلك التي تقدم الخدمات تعاني تنافسية شديدة دوليا، وارتفاع تكاليف الإنتاج والتسويق،أكمل القراءة »
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