ملف الصباح
في الطريق إلى غسل الأموال
توجه نحو التجريم يحول عائدات من التهرب إلى التبييض التعديلات الأخيرة لقانون غسل الأموال بالمغرب، تحمل في طياتها توجها مستقبليا للتكيف مع المستجدات العالمية، والتطورات المتلاحقة التي تشهدها الدول الغربية، في إطار محاربة الغش والتهرب الضريبيين، وملاحقة مركبيهما. ولعل التعديلات الأخيرة لقانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وتوسيع لائحة الجرائم الأصليةأكمل القراءة »
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