ملف الصباح
ضعف المواطنة
3 أسئلة إلى محمد الشكندي * < نحن بصدد الحديث عن النموذج التنموي الجديد، وإحدى دعاماته هي العدالة الاجتماعية، ولا يمكن أن نحققها دون عدالة جبائية، كما لا يمكن الحديث عن الدولة الاجتماعية، التي تتدخل في الاقتصاد للتقليص من الفوارق الاجتماعية، دون تحصيل الضرائب، لأن التهرب له انعكاس سلبي علىأكمل القراءة »
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