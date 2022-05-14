الأولى
إجهاض تسويق 8 أطنان من اللحوم الفاسدة
تحقيقات درك البيضاء لإيقاف متورطين ضمنهم أعضاء جماعيون اعتقال سائق كان في طريقه لتوزيعها بمطاعم وسوق بدار بوعزة أتلفت مصالح الدرك الملكي السعادة (عين الذئاب سابقا)، أول أمس (الخميس)، ثمانية أطنان من اللحوم الحمراء، كانت في طريقها للترويج بالسوق الأسبوعي أربعاء أولاد جرار. وحضر عملية الإتلاف “التي تمت بحرق كميةأكمل القراءة »
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