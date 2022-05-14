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إجهاض تسويق 8 أطنان من اللحوم الفاسدة

منذ دقيقتين
تحقيقات درك البيضاء لإيقاف متورطين ضمنهم أعضاء جماعيون اعتقال سائق كان في طريقه لتوزيعها بمطاعم وسوق بدار بوعزة أتلفت مصالح الدرك الملكي السعادة (عين الذئاب سابقا)، أول أمس (الخميس)، ثمانية أطنان من اللحوم الحمراء، كانت في طريقها للترويج بالسوق الأسبوعي أربعاء أولاد جرار. وحضر عملية الإتلاف “التي تمت بحرق كميةأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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