ربورتاج
“ماجوريـل”… حديقـة بعبـق التاريـخ
تحفة فنية تضم متحفا و300 نبتة من خمس قارات تعتبر حديقة ماجوريل من أهم المعالم السياحية التي يضعها أي سائح يزور مراكش، ضمن برنامج زيارته، فلا تستقيم زيارة الوجهة السياحية الأولى في المغرب، إلا بجولة داخل حدائق ماجوريل واكتشاف روعة نباتاتها التي تفوح منها رائحة التاريخ، في جو يجمع هدوءأكمل القراءة »
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