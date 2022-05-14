ملف الصباح
العدالة الضريبية عنصر أساسي لتشجيع الاستثمار
مدير مركز أعمال شدد على ضرورة القطع مع التملص وفضح المتلاعبين شدد عدد من المقاولين الشباب على أهمية تفعيل العدالة الضريبية في المغرب، باعتبارها عنصرا أساسيا لتشجيع الاستثمار، وهو ما ينتهي بتوفير فرص للشغل والمساهمة في تأهيل الاقتصاد الوطني. وفي الوقت الذي يعتبر فيه المقاولون الشباب الذين اختاروا خوض تجربةأكمل القراءة »
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