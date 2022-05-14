ملف الصباح
المنظومة تعاني اختلالات بالجملة
محمادي اليعقوبي رئيس دائرة الجبائيين بالمغرب طالب بضمان مساواة الجميع أمام الضريبة أشار محمادي اليعقوبي، رئيس دائرة الجبائيين بالمغرب، إلى مجموعة من الاختلالات التي تعانيها المنظومة الجبائية، مؤكدا أنه تتعين مباشرة إصلاحات عميقة لضمان مساواة الجميع أمام الضريبة وتحقيق المردودية المطلوبة. واعتبر أن مشاركة جميع المواطنين في الجهد الضريبي، وفقاأكمل القراءة »
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