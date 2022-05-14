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شرطيان هربا مبحوثا عنهم إلى الخارج

منذ دقيقة واحدة
تزامنت إحالة عصابة إجرامية، ضمنها شرطيان وموظفة بولاية جهة مراكش آسفي، الأربعاء الماضي، على الوكيل العام لدى استئنافية المدينة الحمراء، مع اختفاء شخصين مطلوبين للعدالة، ما رجح بقوة أن يكونا استفادا من خدمات أفراد الشبكة الإجرامية المفككة، سيما أنهم كانوا ينشطون في التهجير عبر مطار المنارة، بتزوير الوثائق واستعماله، ومنهاأكمل القراءة »


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