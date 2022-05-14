الأولى
تلاعبات في رسوم عقارية بالبيضاء
استدعاء موظفين ومنتخبين للاستفسار والداخلية تعيد نقطة في جدول تبادل أعضاء بمجلس البيضاء اتهامات بـ”زرع” معطيات غير صحيحة في وثيقة رسمية تتعلق باقتناء عقار تبلغ مساحته 260 هكتارا، عرضت للدراسة والتصويت في لجنة التعمير والبيئة وإعداد التراب، وصادق عليها المستشارون في دورة ماي المفتوحة. وتسبب هذا الخطأ، الذي لا يعرفأكمل القراءة »
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