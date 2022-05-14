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الإمارات تنعي ثاني رئيس للبلاد

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United Arab Emirates President Khalifa bin Zayed al-Nahayan attends the closing session of the Arab Summit in Riyadh, 29 March 2007. Arab leaders today wrapped up a summit where they relaunched a five-year-old blueprint for peace in the Middle East, although Israel has rejected the plan as it stands. The proposal offers Israel peace and normal ties if it withdraws from all land seized in the 1967 war, allows the creation of a Palestinian state and the return of Palestinian refugees. AFP PHOTO/HASSAN AMMAR (Photo by HASSAN AMMAR / AFP)
وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان صديق المغرب وحليفه الإستراتيجي توفي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس (الجمعة)، عن سن تناهز 74 سنة، بعد مرض أرغمه على الابتعاد عن دائرة الحكم والظهور في مناسبات نادرة، منذ 2014. ونعت وزارة شؤون الرئاسة إلى شعبأكمل القراءة »


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