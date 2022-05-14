الأولى
الإمارات تنعي ثاني رئيس للبلاد
وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان صديق المغرب وحليفه الإستراتيجي توفي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس (الجمعة)، عن سن تناهز 74 سنة، بعد مرض أرغمه على الابتعاد عن دائرة الحكم والظهور في مناسبات نادرة، منذ 2014. ونعت وزارة شؤون الرئاسة إلى شعبأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا