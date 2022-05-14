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الجنرالات مع “داعش” ضد المغرب
“بوليساريو” تخرج الجزائر من التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية لم يجد جنرالات الجارة الشرقية حرجا في الذهاب عكس تيار جبهة الحرب الدولية على “داعش”، خدمة لأجندة الانفصال في الصحراء، إذ دفعوا الحكومة الجزائرية إلى قصف بيان عالمي صادر عن الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة الإسلامية، المنعقد بمراكشأكمل القراءة »
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