ملف الصباح
استثناءات تهدر 3000 مليار
302 إجراء ضريبي 80 في المائة منها منحت لقطاعات محظوظة تقدر المؤسسات المالية المختصة قيمة الإعفاءات الضريبية الحالية بالمغرب بحوالي 30 مليار درهم، على شكل 302 استثناء ضريبي، منها 81 في المائة كانت موضوع تقدير فقط، أي دون دراسة لجدواها ونفعها. ويؤكد خبراء “أوكسفام المغرب” أن هناك إعفاءات ضريبية غيرأكمل القراءة »
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