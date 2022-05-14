fbpx
افتتاحية

الرهان

منذ 10 دقائق
< د. خالد الحري لا يهم المغاربة عدد ملفات لصوص المال العام، التي أودعها المجلس الأعلى للحسابات بالمحاكم، وكم عدد "المجرمين" الذين سيزج بهم في السجن، بل الأكثر أهمية، بالنسبة إليهم، وضع ضوابط صارمة، وآليات فعالة، وأضواء حمراء في كل مكان، حتى لا تمتد الأنامل الخفيفة إلى صناديق الشعب. فحتىأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 10 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة