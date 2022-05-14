افتتاحية
الرهان
< د. خالد الحري لا يهم المغاربة عدد ملفات لصوص المال العام، التي أودعها المجلس الأعلى للحسابات بالمحاكم، وكم عدد "المجرمين" الذين سيزج بهم في السجن، بل الأكثر أهمية، بالنسبة إليهم، وضع ضوابط صارمة، وآليات فعالة، وأضواء حمراء في كل مكان، حتى لا تمتد الأنامل الخفيفة إلى صناديق الشعب. فحتىأكمل القراءة »
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