ملف الصباح
نظام ضريبي ريعي
متخصص في الاقتصاد قال إن عدم تضريب الإرث يجعلنا أمام تراكم الثروات لدى فئة معينة ونوع من المضاربة اعتبر عماد عادل، المتخصص في شؤون الاقتصاد، أن موضوع الضريبة على الإرث، يصطدم بالعديد من العراقيل التي تحول دون تفعيله على أرض الواقع، نظرا لحساسيته الكبرى، لدى الأوساط المحافظة، وحتى لدى النخبة.أكمل القراءة »
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