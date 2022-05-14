الصباح الفني
الستاتي في مهرجان التبوريدة
يضرب الفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي موعدا لجمهوره، يوم خامس عشر ماي الجاري، لمتابعة حفل فني سيحييه ضمن فعاليات مهرجان التبوريدة الربيعي في دورته الثانية عشرة المنظم من قبل جماعة سيدي بطاش بتعاون مع جمعية الفروسية التقليدية. وسيؤدي الستاتي باقة من أشهر الأغاني التي قدمها في مساره الفني من بينهاأكمل القراءة »
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