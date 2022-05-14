fbpx
الصباح الفني

الستاتي‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬التبوريدة

منذ 13 دقيقة
يضرب‭ ‬الفنان‭ ‬الشعبي‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬الستاتي‭ ‬موعدا‭ ‬لجمهوره،‭ ‬يوم‭ ‬خامس‭ ‬عشر‭ ‬ماي‭ ‬الجاري،‭ ‬لمتابعة‭ ‬حفل‭ ‬فني‭ ‬سيحييه‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬مهرجان‭ ‬التبوريدة‭ ‬الربيعي‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‭ ‬المنظم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جماعة‭ ‬سيدي‭ ‬بطاش‭ ‬بتعاون‭ ‬مع‭ ‬جمعية‭ ‬الفروسية‭ ‬التقليدية‭.‬ وسيؤدي‭ ‬الستاتي‭ ‬باقة‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬الأغاني‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬في‭ ‬مساره‭ ‬الفني‭ ‬من‭ ‬بينها‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 13 دقيقة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة