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حوادث

إيقاف مبتزي طبيب أسنان بفاس

منذ 10 دقائق
أودع ثلاثة أشخاص أعمارهم بين 18 سنة و22، سجن بوركايز بعدما أوقفتهم فرقة محاربة الجريمة الإلكترونية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، لاتهامهم بابتزاز طبيب أسنان وتهديده ونشر معلومات كاذبة عنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأوقفوا على التوالي إثر شكاية تقدم بها إلى النيابة العامة طبيب أسنان ابتزوه فيأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق


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