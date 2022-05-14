الصباح الفني
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سن سمك عمره 3 ملايين عام عثر طفل في السادسة من عمره على سن سمك قرش يعود إلى حيوان ميغالودون العملاق من عصور ما قبل التاريخ، يمكن أن يصل عمره إلى 20 مليون سنة. ويبلغ طول السن 10 سنتيمترات، وقد وجده الطفل سامي شيلتون على شاطئ باودسي في بريطانيا، حسبأكمل القراءة »
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