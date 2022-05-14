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الصباح الفني

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منذ 14 دقيقة
سن‭ ‬سمك‭ ‬عمره‭ ‬3‭ ‬ملايين‭ ‬عام عثر‭ ‬طفل‭ ‬في‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬عمره‭ ‬على‭ ‬سن‭ ‬سمك‭ ‬قرش‭ ‬يعود‭ ‬إلى‭ ‬حيوان‭ ‬ميغالودون‭ ‬العملاق‭ ‬من‭ ‬عصور‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬التاريخ،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬عمره‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬سنة‭. ‬ويبلغ‭ ‬طول‭ ‬السن‭ ‬10‭ ‬سنتيمترات،‭ ‬وقد‭ ‬وجده‭ ‬الطفل‭ ‬سامي‭ ‬شيلتون‭ ‬على‭ ‬شاطئ‭ ‬باودسي‭ ‬في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬حسب‭أكمل القراءة »


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منذ 14 دقيقة


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