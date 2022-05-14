حوادث
مولاي عبد الله وسيدي بوزيد… جرائم “الربيع العربي”
السكن العشوائي وخلخلة البنية الديموغرافية وضعف التغطية الأمنية عوامل تنامي الجريمة تم التعرض لهذه النقطة السوداء من منطلق تحول مصطاف سيدي بوزيد ومولاي عبدالله إلى مجال خصب لإنتاج الجريمة بكافة أنواعها ، ذلك مرده بالأساس إلى تنامي ظاهرة البناء العشوائي خاصة إبان مرحلة الربيع العربي التي بدأت في 2011، وبالتاليأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا