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حوادث

مولاي‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬وسيدي‭ ‬بوزيد‭… ‬جرائم‭ “‬الربيع‭ ‬العربي‭” ‬

منذ 9 دقائق
الوضع‭ ‬بالمنطقة‭ ‬يسائل‭ ‬الدرك‭  (‬أرشيف‭) ‬
السكن‭ ‬العشوائي‭ ‬وخلخلة‭ ‬البنية‭ ‬الديموغرافية‭ ‬وضعف‭ ‬التغطية‭ ‬الأمنية‭ ‬عوامل‭ ‬تنامي‭ ‬الجريمة تم‭ ‬التعرض‭ ‬لهذه‭ ‬النقطة‭ ‬السوداء‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬تحول‭ ‬مصطاف‭ ‬سيدي‭ ‬بوزيد‭ ‬ومولاي‭ ‬عبدالله‭ ‬إلى‭ ‬مجال‭ ‬خصب‭ ‬لإنتاج‭ ‬الجريمة‭ ‬بكافة‭ ‬أنواعها‭ ‬،‭ ‬ذلك‭ ‬مرده‭ ‬بالأساس‭ ‬إلى‭ ‬تنامي‭ ‬ظاهرة‭ ‬البناء‭ ‬العشوائي‭ ‬خاصة‭ ‬إبان‭ ‬مرحلة‭ ‬الربيع‭ ‬العربي‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬2011،‭ ‬وبالتالي‭أكمل القراءة »


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