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اذاعة وتلفزيون

دراما “ZATO” في “نتفليكس”

منذ 9 دقائق
أعلنت منصة “نتفليكس” عن إطلاق دراما بوليسية روسية جديدة تحمل عنوان “ZATO”. وتدور أحداث المسلسل الغامض في ذروة الانتقال وعدم اليقين بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، إذ تتعاون “الصحافية الشابة الطموحة كريستينا مع شرطي يائس داشكين للتحقيق في اختفاء طفل في بلدة مقيد الوصول اليها”، ما يمكن أن يؤدي كشف سرأكمل القراءة »


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منذ 9 دقائق


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