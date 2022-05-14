حوادث
آش خاصك تدير ؟
رخصة استغلال الملك الجماعي مؤقتا للحصول على رخصة استغلال الملك الجماعي مؤقتا، على المستفيد الالتزام بإجراءات خاصة عند إيداع الطلب، وتوقيع لجنة تقنية على محضر بعد إجراء المعاينة الميدانية، وأداء الرسوم الواجبة كل ثلاثة أشهر. إيداع طلب: يجب أن يكون طلب الحصول على رخصة شغل الملك الجماعي العام مؤقتاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا