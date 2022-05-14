وطنية
انتخابات جزئية لمحامي البيضاء
الهيأة ملزمة بعقد اجتماعها لإجراء الترتيبات وملفات عالقة تنتظر البت لم تعد تفصل على الانتخابات الجزئية التي حددها مجلس هيأة المحامين بالبيضاء، سوى أيام قليلة لشغل منصب عضو أضحى شاغرا بعد أن قدم عمر أزوكار، استقالته من عضوية الهيأة، وهو المنصب الذي يتنافس لأجله أزيد من خمسة مرشحين، يتنافسون بقوةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا