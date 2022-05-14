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وطنية

انتخابات‭ ‬جزئية‭ ‬لمحامي‭ ‬البيضاء

منذ دقيقتين
الهيأة‭ ‬ملزمة‭ ‬بعقد‭ ‬اجتماعها‭ ‬لإجراء‭ ‬الترتيبات‭ ‬وملفات‭ ‬عالقة‭ ‬تنتظر‭ ‬البت لم‭ ‬تعد‭ ‬تفصل‭ ‬على‭ ‬الانتخابات‭ ‬الجزئية‭ ‬التي‭ ‬حددها‭ ‬مجلس‭ ‬هيأة‭ ‬المحامين‭ ‬بالبيضاء،‭ ‬سوى‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬لشغل‭ ‬منصب‭ ‬عضو‭ ‬أضحى‭ ‬شاغرا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قدم‭ ‬عمر‭ ‬أزوكار،‭ ‬استقالته‭ ‬من‭ ‬عضوية‭ ‬الهيأة،‭ ‬وهو‭ ‬المنصب‭ ‬الذي‭ ‬يتنافس‭ ‬لأجله‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬مرشحين،‭ ‬يتنافسون‭ ‬بقوة‭أكمل القراءة »


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