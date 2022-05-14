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وطنية

مقعد برلماني جديد لـ “الحصان” بسيدي بنور

منذ دقيقتين
فاز عبد الكريم أمين، مرشح الاتحاد الدستوري، بالمقعد الشاغر بالدائرة الانتخابية سيدي بنور، في أعقاب الانتخابات البرلمانية الجزئية التي جرت، أول أمس (الخميس). وحصل ممثل الاتحاد الدستوري على 20781 صوتا، بينما حصل منافسه، محمد الناجي، عن حزب الاستقلال، على 12869 صوتا، وحصل المنافس الثالث، مصطفى بطاش، عن الاتحاد الاشتراكي علىأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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