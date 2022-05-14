fbpx
حوادث

‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬متواصل‭ ‬بالحسيمة

منذ 53 ثانية
فتحت‭ ‬مصالح‭ ‬الدرك‭ ‬الملكي‭ ‬بالحسيمة،‭ ‬بحثا‭ ‬لتحديد‭ ‬ظروف‭ ‬وملابسات‭ ‬تعرض‭ ‬شخص‭ ‬لعملية‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر،‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬بجماعة‭ ‬لوطا‭ ‬بإقليم‭ ‬الحسيمة‭.‬ ‭ ‬وكشفت‭ ‬مصادر‭ ‬مطلعة‭ ‬أن‭ ‬المصاب‭ ‬بطلقة‭ ‬نارية‭ ‬طلب‭ ‬الاستغاثة‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬أحد‭ ‬الدواوير‭ ‬التابعة‭ ‬لجماعة‭ ‬لوطا‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬عن‭ ‬الحسيمة‭ ‬بحوالي‭ ‬30‭ ‬كيلومترا،‭ ‬بعد‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 53 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة