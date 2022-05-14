حوادث
إطلاق النار متواصل بالحسيمة
فتحت مصالح الدرك الملكي بالحسيمة، بحثا لتحديد ظروف وملابسات تعرض شخص لعملية إطلاق نار في وقت متأخر، من مساء الأربعاء الماضي بجماعة لوطا بإقليم الحسيمة. وكشفت مصادر مطلعة أن المصاب بطلقة نارية طلب الاستغاثة من سكان أحد الدواوير التابعة لجماعة لوطا التي تبعد عن الحسيمة بحوالي 30 كيلومترا، بعدأكمل القراءة »
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