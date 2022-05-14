حوادث
11 سنة لعميد شرطة ومديرة بنك
محكمة جرائم الأموال طالبتهما بإرجاع 240 مليونا قررت غرفة جرائم الأموال بالمحكمة الاستئنافية بمراكش، في جلستها الرابعة، إدانة عميد شرطة ومديرة وكالة بنكية تورطا في اختلاس أوال عمومية وخاصة بوكالة بريد بنك بتيزنيت، بلغت 264 مليون سنتيم. وقضت الغرفة ابتدائيا، أول أمس (الخميس)، في الدعوى العمومية بإدانة المتهمين بما نسبأكمل القراءة »
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