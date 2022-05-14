fbpx
حوادث

11 سنة لعميد شرطة ومديرة بنك

منذ 55 ثانية
محكمة جرائم الأموال طالبتهما بإرجاع 240 مليونا قررت غرفة جرائم الأموال بالمحكمة الاستئنافية بمراكش، في جلستها الرابعة، إدانة عميد شرطة ومديرة وكالة بنكية تورطا في اختلاس أوال عمومية وخاصة بوكالة بريد بنك بتيزنيت، بلغت 264 مليون سنتيم. وقضت الغرفة ابتدائيا، أول أمس (الخميس)، في الدعوى العمومية بإدانة المتهمين بما نسبأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 55 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة