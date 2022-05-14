fbpx
الرياضة

انتخاب ممثلي الهواة في جمع الجامعة

منذ 14 دقيقة
M. Jamal Snoussi a ÈtÈ rÈÈlu, ‡ l'unanimitÈ, ‡ la tÍte de la Ligue nationale du football amateur pour un deuxiËme mandat, lors d'une AssemblÈe gÈnÈrale Èlective, tenue dimanche (15/09/19) ‡ Skhirat.
اعتراض الساقية الحمراء يؤجل تحديد ممثل أندية الصحراء حسمت أندية الهواة في انتخاب ممثليها في الجمع العام العادي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المقرر في 24 يونيو المقبل. وتم الكشف عن الممثلين الأربعة لفرق القسم الوطني هواة، وهم بوشعيب المامون، رئيس اتحاد تمارة بعد حصوله على 15 صوتا ومحمد الرمضاني،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 14 دقيقة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة