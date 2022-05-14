الرياضة
انتخاب ممثلي الهواة في جمع الجامعة
اعتراض الساقية الحمراء يؤجل تحديد ممثل أندية الصحراء حسمت أندية الهواة في انتخاب ممثليها في الجمع العام العادي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المقرر في 24 يونيو المقبل. وتم الكشف عن الممثلين الأربعة لفرق القسم الوطني هواة، وهم بوشعيب المامون، رئيس اتحاد تمارة بعد حصوله على 15 صوتا ومحمد الرمضاني،أكمل القراءة »
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