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حوادث

الشعباني‭: ‬لا‭ ‬يمكن ‬تبرير‭ ‬ما‭ ‬وقع

منذ دقيقة واحدة
أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬الشعباني،‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬تكشف‭ ‬عن‭ ‬صورة‭ ‬بعض‭ ‬المغاربة،‭ ‬ممن‭ ‬تتقوى‭ ‬عندهم‭ ‬نزعة‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬ولو‭ ‬غير‭ ‬المشروع،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬العلاقات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬مبنية‭ ‬على‭ ‬الود‭ ‬والثقة،‭ ‬إذ‭ ‬حتى‭ ‬العلاقات‭ ‬غير‭ ‬الشرعية‭ ‬تحكمها‭ ‬الأخلاق‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬العلاقة‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬سمو‭ ‬الخداع‭ ‬والرغبة‭ ‬في‭أكمل القراءة »


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