حوادث
الشعباني: لا يمكن تبرير ما وقع
أكد الدكتور الشعباني، الباحث في علم الاجتماع، أن هذه القضية تكشف عن صورة بعض المغاربة، ممن تتقوى عندهم نزعة الرغبة في الوصول ولو غير المشروع، وبالتالي لم تعد العلاقات الاجتماعية مبنية على الود والثقة، إذ حتى العلاقات غير الشرعية تحكمها الأخلاق لكن هذه العلاقة كشفت عن سمو الخداع والرغبة فيأكمل القراءة »
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