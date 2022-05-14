اذاعة وتلفزيون
“هجرة النحل” على “دوزيم”
“خير لبلاد” يصور حلقات جديدة ويحط الرحال بعدة مدن اختار برنامج “خير لبلاد” من إعداد وتقديم كساب بنداوود على القناة الثانية أن يخصص حلقة خاصة لتناول موضوع “هجرة النحل”، الذي أثار جدلا خلال الآونة الأخيرة. وقال كساب بنداوود ل”الصباح” إنه اشتغل على هذا البرنامج الخاص رغبة منه في أن يحاولأكمل القراءة »
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