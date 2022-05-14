حوادث
تبرئة رئيس جماعة من تهمة الاختلاس
ثبتت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، مساء الأربعاء الماضي، الحكم ببراءة رئيس سابق لجماعة أغبالو نكردوس بدائرة تنجداد بإقليم الرشيدية، من تهم «اختلاس وتبديد أموال عامة»، مع إرجاع مبلغ كفالة السراح وإبقاء الصائر على الخزينة العامة. وأيدت القرار الابتدائي في كل مقتضياته وبما قضى به في حقهأكمل القراءة »
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