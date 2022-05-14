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حوادث

تبرئة‭ ‬رئيس‭ ‬جماعة‭ ‬من‭ ‬تهمة‭ ‬الاختلاس

منذ 41 ثانية
ثبتت‭ ‬غرفة‭ ‬الجنايات‭ ‬الاستئنافية‭ ‬لجرائم‭ ‬الأموال‭ ‬باستئنافية‭ ‬فاس،‭ ‬مساء‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي،‭ ‬الحكم‭ ‬ببراءة‭ ‬رئيس‭ ‬سابق‭ ‬لجماعة‭ ‬أغبالو‭ ‬نكردوس‭ ‬بدائرة‭ ‬تنجداد‭ ‬بإقليم‭ ‬الرشيدية،‭ ‬من‭ ‬تهم‭ ‬‮«‬اختلاس‭ ‬وتبديد‭ ‬أموال‭ ‬عامة‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬إرجاع‭ ‬مبلغ‭ ‬كفالة‭ ‬السراح‭ ‬وإبقاء‭ ‬الصائر‭ ‬على‭ ‬الخزينة‭ ‬العامة‭. ‬ وأيدت‭ ‬القرار‭ ‬الابتدائي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مقتضياته‭ ‬وبما‭ ‬قضى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬حقه‭أكمل القراءة »


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