اذاعة وتلفزيون
رضا يروج لحفلاته بمراكش
بدأ الفنان محمد رضا في الترويج لحفلاته بمراكش عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”، ودعا جمهوره إلى متابعتها من خلال تحديد أيام ومكان تنظيمها. وخلال رمضان الماضي أطل رضا على مشاهدي قناة “الأولى” بأداء جينريك سلسلة “أنا وكانتي”، التي شارك في بطولتها ثلة من الممثلين من بينهم فضيلة بنموسى وعبدأكمل القراءة »
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