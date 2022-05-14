الرياضة
وراد يغيب أمام الوداد
تأكد غياب عبد الصمد وراد مدرب أولمبيك خريبكة، عن مباراة الوداد الرياضي، التي تجرى بملعب محمد الخامس بالبيضاء، في 22 ماي الجاري، لحساب الدورة 24 من بطولة القسم الأول. وتم توقيف وراد من قبل اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة، لمباراة واحدة، وتغريمه 20 ألف درهم، بناء على المادة 86 منأكمل القراءة »
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