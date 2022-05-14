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حوادث

أباطرة‭ ‬ينعشون‭ ‬تجارة‭ ‬العملات‭

منذ دقيقة واحدة
انتشار‭ ‬محلات‭ ‬عشوائية‭ ‬للمتاجرة‭ ‬في‭ ‬العملات‭ ‬الأجنبية‭  (‬أرشيف‭)‬
 ‬شبكة‭ ‬ترتبط‭ ‬بهم‭ ‬تروج‭ ‬مبالغ‭ ‬هامة‭ ‬خارج‭ ‬قنوات‭ ‬الصرف‭ ‬الرسمية يشتكي‭ ‬أرباب‭ ‬مكاتب‭ ‬صرف‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬محلات‭ ‬عشوائية‭ ‬للمتاجرة‭ ‬في‭ ‬العملات‭ ‬الأجنبية،‭ ‬لا‭ ‬تخضع‭ ‬لأي‭ ‬مراقبة،‭ ‬وتمثل‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬للقطاع‭ ‬المهيكل‭. ‬وأفادت‭ ‬مصادر‭ ‬أن‭ ‬مهنيين‭ ‬راسلوا‭ ‬السلطات‭ ‬المسؤولة‭ ‬على‭ ‬القطاع،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التدخل‭ ‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬لهذا‭ ‬النشاط‭ ‬غير‭ ‬الشرعي‭.‬ وأشارت‭أكمل القراءة »


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