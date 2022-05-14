حوادث
أباطرة ينعشون تجارة العملات
شبكة ترتبط بهم تروج مبالغ هامة خارج قنوات الصرف الرسمية يشتكي أرباب مكاتب صرف من انتشار محلات عشوائية للمتاجرة في العملات الأجنبية، لا تخضع لأي مراقبة، وتمثل منافسة قوية للقطاع المهيكل. وأفادت مصادر أن مهنيين راسلوا السلطات المسؤولة على القطاع، من أجل التدخل لوضع حد لهذا النشاط غير الشرعي. وأشارتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا