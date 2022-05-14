اذاعة وتلفزيون
“عالم زينب ونفنوف” على “الأولى”
سيكون مشاهدو “الأولى”، اليوم (السبت)، ابتداء من الساعة السابعة مساء و30 دقيقة، على موعد مع حلقة جديدة من برنامج “عالم زينب ونفنوف” الموجه للأطفال. ويبحر البرنامج بالأطفال إلى عوالم شيقة مليئة بالكثير من المعرفة في جو مفيد وممتع، ويفتح أعينهم على العديد من المجالات والمواضيع التي ستحفز خيالهم وترضي فضولهم.أكمل القراءة »
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